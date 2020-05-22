Большинство новых больных, выявленных за сутки, связаны с очагом в республиканской клинической больнице
В Бурятии растёт число больных коронавирусом, связанных с очагом в республиканской клинической больнице (РКБ) имени Семашко. Как сообщал «Байкал-Daily», 20 мая стало известно о шести заразившихся из числа медперсонала в хирургическом корпусе №3 РКБ. Корпус закрыли на карантин.
Сегодня сообщается о 18 больных коронавирусом из очага в РКБ.
Всего на утро 20 мая в Бурятии 1124 случаев заражения COVID-19. За сутки выявили 34 новых больных.
- Из 34 новых случаев COVID-19: один человек связан с очагом в Кижингинском районе, 18 человек – из очага РКБ им. Н.А. Семашко, три человека – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные с другими ранее выявленными COVID-19, - сообщили «Байкал-Daily» в республиканском оперштабе.
В Бурятии растёт число заражённых из очага РКБ
Происшествия, Фото:
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