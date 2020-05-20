 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Мая

19 Мая

Популярное

В Улан-Удэ проводят расследование по очагу COVID-19 в РКБ

В Улан-Удэ проводят расследование по очагу COVID-19 в РКБ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У заболевших коронавирусом медиков из республиканской клинической больницы нет выраженных симптомов

В Улан-Удэ сегодня рассказали о медицинских работниках республиканской клинической больницы (РБК) имени Семашко, которые заразились коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», коронавирус выявили у шести сотрудников хирургического корпуса №3. Корпус закрыт на карантин.

- Расследование продолжается. Хочу отметить, что в стационарах, несмотря на принимаемые меры, сейчас риск заражения медицинских работников всё равно есть. Потому что оказывается экстренная медицинская помощь пациентам с различными патологическими ситуациями, хроническими заболеваниями. По РКБ имени Семашко мы проводим необходимое расследование. Я думаю, что вместе с Роспотребнадзором выявим необходимые моменты, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Она уточнила, что на карантин закрыт только один корпус.

- Третий корпус закрыт на карантин, учитывая, что в отделении гематологии у нас наибольшее количество сотрудников имеют положительные тесты, - пояснила Лудупова.

Также министр рассказала и о состоянии заболевших медиков.

- Выраженных симптомов заболевания у них нет. Лечение проходят они кто в стационаре, кто на дому – в зависимости от состояния. Мы перераспределили их потоки. Сегодня ввиду того, что плановая помощь ограничена, помощь оказывается в других корпусах, привлечён дополнительный медицинский персонал. К оказанию медицинской помощи также подключились БСМП и отделенческая больница. Поэтому нет вопросов по маршрутизации пациентов в республике, - отметила Евгения Лудупова.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 20 мая число случаев коронавируса в Бурятии выросло до 1042 (+27 больных).


врачи коронавирус профилактика РКБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии выросло число заражённых коронавирусом курсантов
В Бурятии выросло число заражённых коронавирусом курсантов
Происшествия, 20.05.2020
Также ожидается возвращение в Бурятию и других курсантов
В Бурятии пока не нашли сбежавшего из инфекционного отделения парня
В Бурятии пока не нашли сбежавшего из инфекционного отделения парня
Происшествия, 20.05.2020
Гарантий, что сбежавший парень не болен коронавирусом, нет
В Улан-Удэ проводят расследование по очагу COVID-19 в РКБ
В Улан-Удэ проводят расследование по очагу COVID-19 в РКБ
Происшествия, 20.05.2020
У заболевших коронавирусом медиков из республиканской клинической больницы нет выраженных симптомов
В Ангарске грабитель напал на 78-летнюю женщину в лесу
В Ангарске грабитель напал на 78-летнюю женщину в лесу
Происшествия, 20.05.2020
Много денег у пенсионерки при себе не оказалось
В Улан-Удэ на дороге сильно избили водителя
В Улан-Удэ на дороге сильно избили водителя
Происшествия, 20.05.2020
Мужчина, на которого напали после дорожного конфликта, получил тяжёлые травмы головы
В Бурятии задержали поджигателя дома в Гремячинске
В Бурятии задержали поджигателя дома в Гремячинске
Происшествия, 20.05.2020
Мужчина поджёг дом из-за неприязни к хозяину
В Бурятии ищут мужчину с татуировкой скорпиона
В Бурятии ищут мужчину с татуировкой скорпиона
Происшествия, 20.05.2020
Сельчанин уехал в Улан-Удэ и исчез
Клещи покусали людей в 19 районах Бурятии и в Улан-Удэ
Клещи покусали людей в 19 районах Бурятии и в Улан-Удэ
Происшествия, 20.05.2020
В Бурятии начался сезон активности клещей, являющихся переносчиками возбудителей различных инфекционных заболеваний
На Кругобайкальской железной дороге украли отрезки шпал
На Кругобайкальской железной дороге украли отрезки шпал
Происшествия, 20.05.2020
Вор повёз украденное на катере по Байкалу
В Бурятии суд вынес предупреждения нарушителям режима самоизоляции
В Бурятии суд вынес предупреждения нарушителям режима самоизоляции
Происшествия, 20.05.2020
Также районный суд оштрафовал одного жителя на небольшую сумму
В Бурятии загорелся лес из-за сухой грозы
В Бурятии загорелся лес из-за сухой грозы
Происшествия, 20.05.2020
Сегодня в Бурятии тушат один лесной пожар

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^