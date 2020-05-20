У заболевших коронавирусом медиков из республиканской клинической больницы нет выраженных симптомов
В Улан-Удэ сегодня рассказали о медицинских работниках республиканской клинической больницы (РБК) имени Семашко, которые заразились коронавирусом. Как сообщал «Байкал-Daily», коронавирус выявили у шести сотрудников хирургического корпуса №3. Корпус закрыт на карантин.
- Расследование продолжается. Хочу отметить, что в стационарах, несмотря на принимаемые меры, сейчас риск заражения медицинских работников всё равно есть. Потому что оказывается экстренная медицинская помощь пациентам с различными патологическими ситуациями, хроническими заболеваниями. По РКБ имени Семашко мы проводим необходимое расследование. Я думаю, что вместе с Роспотребнадзором выявим необходимые моменты, - сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Она уточнила, что на карантин закрыт только один корпус.
- Третий корпус закрыт на карантин, учитывая, что в отделении гематологии у нас наибольшее количество сотрудников имеют положительные тесты, - пояснила Лудупова.
Также министр рассказала и о состоянии заболевших медиков.
- Выраженных симптомов заболевания у них нет. Лечение проходят они кто в стационаре, кто на дому – в зависимости от состояния. Мы перераспределили их потоки. Сегодня ввиду того, что плановая помощь ограничена, помощь оказывается в других корпусах, привлечён дополнительный медицинский персонал. К оказанию медицинской помощи также подключились БСМП и отделенческая больница. Поэтому нет вопросов по маршрутизации пациентов в республике, - отметила Евгения Лудупова.
Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 20 мая число случаев коронавируса в Бурятии выросло до 1042 (+27 больных).
В Улан-Удэ проводят расследование по очагу COVID-19 в РКБ
Происшествия, Фото:
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