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В Иркутской области подросток пытался скрыться от полиции на мотоцикле

В Иркутской области подросток пытался скрыться от полиции на мотоцикле
Происшествия, 
Он ехал с пассажиркой без шлема

В селе Урик Иркутского района от экипажа ГИБДД, увеличив скорость, пытался скрыться мотоциклист. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал, а только продолжал ускоряться, создавая аварийные ситуации при езде по частному сектору.

После непродолжительной погони сотрудники полиции задержали лихача, заблокировав ему проезд. Нарушителем оказался 17-летний местный житель. Молодой человек управлял незарегистрированным мотоциклом без соответствующих документов, при этом не имея права управления им. Кроме того, перевозил несовершеннолетнюю пассажирку без шлема.

В отношении водителя было составлено шесть административных материалов по различным нарушениям. Также инспекторы провели профилактическую беседу с родителями подростка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
мотоциклисты ГИБДД
 
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