В Иркутской области подросток пытался скрыться от полиции на мотоцикле

Он ехал с пассажиркой без шлема



В селе Урик Иркутского района от экипажа ГИБДД, увеличив скорость, пытался скрыться мотоциклист. На неоднократные требования остановиться водитель не реагировал, а только продолжал ускоряться, создавая аварийные ситуации при езде по частному сектору.



После непродолжительной погони сотрудники полиции задержали лихача, заблокировав ему проезд. Нарушителем оказался 17-летний местный житель. Молодой человек управлял незарегистрированным мотоциклом без соответствующих документов, при этом не имея права управления им. Кроме того, перевозил несовершеннолетнюю пассажирку без шлема.



В отношении водителя было составлено шесть административных материалов по различным нарушениям. Также инспекторы провели профилактическую беседу с родителями подростка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

