Теперь ему грозит уголовное дело
На днях сотрудники лицензионно-разрешительной работы Закаменского района изъяли незарегистрированное оружие.
Во время проверки условий сохранности оружия и боеприпасов у жителей отдалённых местностей росгвардейцы обнаружили огнестрельное комбинированное оружие марки «Белка», калибра 5,6/28 без документов. Местный житель, который повесил оружие на вешалку, заявил, что нашёл его на ферме во время ремонта. Об оружии не сообщил и хранил у себя.
Изъятое ружьё направлено на баллистическую экспертизу, а материалы в отдел полиции для принятия правового решения.
- В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного Кодекса Российской Федерации за незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее ещё несколько жителей Бурятии нашли ружья и патроны во время уборки, но добровольно сдали их. Так что они освобождены от уголовной ответственности, а также получили вознаграждение.
Житель Бурятии нашёл ружьё и не сдал его
Происшествия, Фото:
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