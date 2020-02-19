Жители Бурятии во время уборки находят ружья и патроны

В Закаменском районе Бурятии местный житель сдал в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии найденные патроны. Мужчина обнаружил необычную находку при уборке подвала своего дома. Порядка 200 патронов калибра 5,45 были завёрнуты в полиэтиленовый пакет.















В Хоринском районе житель посёлка Верхние Тальцы сдал росгвардейцам гладкоствольное оружие своего отца. Длинноствольное оружие системы Манлихер калибра 32 и патроны к нему мужчина нашёл за комодом в сенях дома своего покойного отца.Перед продажей дома он решил убраться и вынести старые вещи. Ружьё за комодом лежало в старом самодельном чехле из мешковины. Мужчина вспомнил, что последний раз видел это ружье в том же чехле в 1994 году, когда учился в 10 классе. На следующий день после находки мужчина отправился в районный центр, чтобы сдать оружие.- Граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящееся у них оружие, освобождаются от уголовной ответственности, предусмотренной за незаконное хранение оружия. За каждую сданную единицу оружия, боеприпасов и взрывных устройств, за каждый сданный грамм взрывчатого вещества установлена плата, - напомнили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.