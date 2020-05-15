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В Забайкалье 38 магазинов нарушили регламент безопасной деятельности

В Забайкалье 38 магазинов нарушили регламент безопасной деятельности
Происшествия,  Фото:пресс-служба минэкономразвития Забайкальского края
Протоколы были переданы в суд

В Забайкальском крае из-за нарушения соблюдения регламента безопасной деятельности в суд передано 38 протоколов. Зампред правительства региона Александр Бардалеев рассказал о новых итогах мониторинга сферы торговли и услуг Забайкалья.

- Нарушения фиксируются те же, что и неделей раньше, – пояснил Александр Бардалеев. – В магазинах нет утверждённого регламента безопасности, отсутствует разметка. Кое-где мизерный запас масок и перчаток. Хочу напомнить, что составление протоколов – это уже серьёзно. Прежде всего, чревато большими финансовыми потерями для предпринимателей. Мы постоянно напоминаем – торговля разрешена, но исключительно при соблюдении всех правил.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что организации, деятельность которых разрешена в период режима повышенной готовности на территории Забайкальского края, обязаны соблюдать регламент безопасной деятельности. Глава региона отметил, что при несоблюдении организациями необходимых требований, они будут закрыты.

Ответственность за несоблюдение регламента влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.

Забайкальский край – один из немногих регионов страны, где разрешено работать большинству непродуктовых магазинов и частично сфере услуг (бани, салоны красоты, парикмахерские). Общепит работает на доставку и вынос. С 14 мая на территории края разрешена работа автошкол. Об этом сообщает министерство экономического развития региона.
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