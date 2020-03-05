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В Иркутске 10 человек отравились едой из супермаркета

В Иркутске 10 человек отравились едой из супермаркета
Происшествия, 
Следователи начали проверку по факту отравления

В Иркутске следователи начали доследственную проверку по признакам преступления по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности» (ч.1 ст. 238 УК РФ). Речь идёт об отравлении 10 иркутян.

По предварительным данным, в больницу с признаками отравления поступили 10 человек - все обратившиеся пояснили, что накануне они употребляли в пищу салат, купленный в одной из сетей супермаркетов. Сотрудники Роспотребнадзора для проведения исследования изъяли образцы продуктов питания в супермаркетах, расположенных в нескольких районах Иркутска.

Руководство супермаркета «Слата» прокомментировало ситуацию, вся продукция, попавшая под подозрение, снята с реализации. Работа цеха, в котором производилась продукция, приостановлена, сообщал IRK.ru.

В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
отравление
 
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