В Иркутске 10 человек отравились едой из супермаркета

Следователи начали проверку по факту отравления



В Иркутске следователи начали доследственную проверку по признакам преступления по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности» (ч.1 ст. 238 УК РФ). Речь идёт об отравлении 10 иркутян.



По предварительным данным, в больницу с признаками отравления поступили 10 человек - все обратившиеся пояснили, что накануне они употребляли в пищу салат, купленный в одной из сетей супермаркетов. Сотрудники Роспотребнадзора для проведения исследования изъяли образцы продуктов питания в супермаркетах, расположенных в нескольких районах Иркутска.



Руководство супермаркета «Слата» прокомментировало ситуацию, вся продукция, попавшая под подозрение, снята с реализации. Работа цеха, в котором производилась продукция, приостановлена, сообщал IRK.ru.



В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

