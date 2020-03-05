Следователи начали проверку по факту отравления
В Иркутске следователи начали доследственную проверку по признакам преступления по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности» (ч.1 ст. 238 УК РФ). Речь идёт об отравлении 10 иркутян.
По предварительным данным, в больницу с признаками отравления поступили 10 человек - все обратившиеся пояснили, что накануне они употребляли в пищу салат, купленный в одной из сетей супермаркетов. Сотрудники Роспотребнадзора для проведения исследования изъяли образцы продуктов питания в супермаркетах, расположенных в нескольких районах Иркутска.
Руководство супермаркета «Слата» прокомментировало ситуацию, вся продукция, попавшая под подозрение, снята с реализации. Работа цеха, в котором производилась продукция, приостановлена, сообщал IRK.ru.
В настоящее время следователями проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске 10 человек отравились едой из супермаркета
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Следователи начали проверку по факту отравления
Вернувшаяся домой мать нашла сына уже без сознания
Мужчина предупредил о внеплановой проверки и попросил деньги на цветы
Пострадавшие подлетели вверх и перекатились через капот автомобиля
Двое приятелей предстанут перед судом
Очаг зарегистрирован в Муйском районе
Пострадавшие мать и девочка доставлены в больницу
Утром силовики проводили здесь учения
Дом сгорел полностью
Девушка с травмами доставлена в больницу
Крыша дома сгорела и обрушилась
Нападавший ранее судим за аналогичные преступления
15 лет назад таксист уже привлекался к ответственности за кражу
У подозреваемых изъяли восемь фрагментов вещества
Водитель утверждал, что ребёнок переходил дорогу не по «зебре»