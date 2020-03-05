Появилось видео момента наезда на мать с ребёнком в Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня днём на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ на «зебре» сбили женщину и девятилетнюю девочку, ученицу второго класса.
Появилось видео момента ДТП.
На кадрах видно, как женщина с девочкой идут по тротуару, подходят к пешеходному переходу; дождавшись, когда им уступят дорогу, начинают пересекать проезжую часть. На половине пути на них наезжает автомобиль «ВАЗ-2106». От удара пострадавшие подлетели вверх и перекатились через капот автомобиля.
К счастью, серьёзных травм 34-летняя женщина и девятилетняя девочка не получили. В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что после осмотра медиками в больнице они были отпущены домой.
- Водитель освидетельствован, состояния опьянения не установлено. Мужчина пояснил, что на скользкой дороге не успел вовремя остановиться, - пояснили в Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.