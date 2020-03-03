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03 Марта

02 Марта

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Вышедший из колонии улан-удэнец ограбил мужчину в подъезде

Вышедший из колонии улан-удэнец ограбил мужчину в подъезде
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Рецидивист не встал на учёт и уклонялся от надзора

В мае 2018 года 48-летний улан-удэнец освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу. После чего должен был явиться в отдел полиции в Железнодорожном районе и встать на административный учёт. Однако мужчина не сделал этого и стал злостно уклоняться от административного надзора.

В декабре прошлого года в отношении улан-удэнца было возбуждено уголовное дело по ст. 314 УК РФ.

- 8 января этого года в полицию поступило заявление 28-летнего горожанина о том, что неизвестный мужчина в подъезде дома по улице Гагарина отобрал у него 10 тысяч рублей. Сотрудники угрозыска раскрыли преступление по горячим следам – в настоящее время улан-удэнец признался в двух эпизодах преступления. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - рассказала старший дознаватель отдела организации дознания МВД по Бурятии Надежда Молонова.

Максимальное наказание по статье 314 УК РФ – лишение свободы на срок до 1 года. Кроме того, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабёж», максимальное наказание по этой статье – до 4 лет лишения свободы.



грабеж
 
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