Под Иркутском в ДТП пострадал пятилетний ребёнок

Ребёнок находился в детском удерживающем устройство



ДТП с маленьким пассажиром произошло вчера около 10.30 часов СНТ «Озёрное» Иркутского района.



Водитель «Тойоты Лэнд Крузер» не предоставил преимущество проезда «УАЗ Патриот». В результате столкновения пострадал пятилетний пассажир «УАЗ», сообщает Госавтоинспекция Иркутска.



Со слов родителей, мальчик находился в пристегнутом в момент аварии детском удерживающем устройстве.









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