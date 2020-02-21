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Под Иркутском в ДТП пострадал пятилетний ребёнок

Под Иркутском в ДТП пострадал пятилетний ребёнок
Происшествия, 
Ребёнок находился в детском удерживающем устройство

ДТП с маленьким пассажиром произошло вчера около 10.30 часов СНТ «Озёрное» Иркутского района.

Водитель «Тойоты Лэнд Крузер» не предоставил преимущество проезда «УАЗ Патриот». В результате столкновения пострадал пятилетний пассажир «УАЗ», сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

Со слов родителей, мальчик находился в пристегнутом в момент аварии детском удерживающем устройстве.



ДТП
 
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