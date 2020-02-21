Ребёнок находился в детском удерживающем устройство
ДТП с маленьким пассажиром произошло вчера около 10.30 часов СНТ «Озёрное» Иркутского района.
Водитель «Тойоты Лэнд Крузер» не предоставил преимущество проезда «УАЗ Патриот». В результате столкновения пострадал пятилетний пассажир «УАЗ», сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
Со слов родителей, мальчик находился в пристегнутом в момент аварии детском удерживающем устройстве.
Под Иркутском в ДТП пострадал пятилетний ребёнок
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ребёнок находился в детском удерживающем устройство
Водитель превысил скорость
О состоянии парализованного после страшного ДТП Максима рассказал экс-помощник главы Следственного комитета России
Убийца зарезал оскорбившего его женщину, а затем её сожителя
Молодой человек угнал машину, разбил её и очень испугался
Мужчина получил деньги за уже сданный металл
Причиной травмирования стало нарушение правил охраны труда
В 2010 году он убил начальника СИЗО и отсидел 8 лет
Молодого человека на видео с места кражи узнал его родственник
Он не справился с управлением и выехал на «встречку»
Аферистка обещала помочь с трудоустройством вахтовым методом
Ущерб составил более 123 тысяч рублей
Мужчина вскрыл дверь топором и вынес стонущих людей из горящей квартиры
Они совершили кражу на 140 тысяч
Приятель избил его в ходе ссоры