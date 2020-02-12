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В Улан-Удэ минивэн съехал с пути и повис над дорогой

В Улан-Удэ минивэн съехал с пути и повис над дорогой
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В центре Улан-Удэ почти одновременно произошло два необычных ДТП

Вчера около пяти часов вечера на улице Борсоева в Улан-Удэ произошло ДТП. Один из участников аварии рассказал «Байкал-Daily» подробности происшествия.

По его словам, автомобиль «Хонда CR-V» службы аварийных комиссаров двигался по средней полосе в направлении республиканской типографии, в противоположном направлении навстречу выехал автомобиль «Тойота Королла» под управлением женщины.

«Тойоту» занесло, во время заноса автомобилю оторвало колесо. В этот момент от лобового столкновения с ней уходил водитель «Шкоды Октавиа». В результате «Шкода» врезалась в «Хонду».

В аварии пострадавших нет. Автомобили получили серьёзные механические повреждения.






Буквально через пять минут на противоположной стороне произошло ещё одно необычное ДТП. Граждане Монголии на минивэне «Тойота Вокси» съехали в кювет и повисли над дорогой. Инцидент произошёл на скользкой проезжей части.

Выбраться приезжим помогли очевидцы, после чего туристы из Монголии смогли продолжить свой путь.



В целом, вчерашний снегопад весьма обострил дорожную ситуацию. Мелкие аварии происходили повсеместно.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Улан-Удэ на улице Терешковой под колёса автомобиля попала пожилая женщина, перебегавшая дорогу на «красный». На федеральной трассе в Прибайкальском районе в снегопад столкнулись два автомобиля, пострадала пассажирка.
ДТП автомобили
 
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