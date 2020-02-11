Полицейские Бурятии поймали восемь подозреваемых за границей

На данный момент подозреваемые находятся на свободе.







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В январе 2020 года полицейские Бурятии отправились в командировки в Азербайджан и Узбекистан. Там были задержаны восемь мужчин в возрасте от 19 до 43 лет. Они подозреваются в совершении убийства, ДТП, повлекшего смерть человека, а также в кражах и уклонении от отбывания наказания на территории Бурятии. Один из фигурантов, скрываясь от правосудия, даже сменил фамилию.- Все подозреваемые проходят по разным уголовным делам. Мы собрали информацию по всей Бурятии о разыскиваемых, подготовили и запланировали мероприятия с сотрудниками полиции тех стран, согласовали командировку и выехали туда,- сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам управления уголовного розыска МВД по Бурятии Андрей Ефимов.Подозреваемые совершили преступления в Джидинском районе Бурятии и в Улан-Удэ. В Бурятию мужчины приезжали на заработки. В основном они трудились на рынке, продавая вещи, фрукты и овощи, также работали на СТО.- Житель одной из областей Азербайджана сбил человека насмерть в Джидинском районе. Также житель Узбекистана убил человека в Улан-Удэ. Он пояснил, что защищался, но у каждого своя версия. Следствие будет разбираться, - пояснил Андрей Ефимов.По действующим законам, иностранные граждане, совершившие в России преступления, в последующем выехавшие на территорию своей страны, выдаче не подлежат. Сейчас решается вопрос о передаче материалов уголовных дел для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Азербайджана и Узбекистана.