На трассе в Бурятии в ДТП пострадал престарелый водитель

Авария случилась накануне утром
Утром 21 января на федеральной трассе Р-258, на 519 км. в местности Барский хребет в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП. Микроавтобус «Ниссан» съехал с трассы.
В результате аварии пострадал 71-летний водитель. С подозрением на травму головы и рёбер был госпитализирован, сообщает республиканский Центр медицины катастроф.
- Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим! – предостерегают медики.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 января, на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ водитель иномарки врезался в придорожный тополь
. В результате ДТП пострадали две пассажирки.
Авария случилась накануне утром
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