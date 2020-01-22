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На трассе в Бурятии в ДТП пострадал престарелый водитель

На трассе в Бурятии в ДТП пострадал престарелый водитель
Происшествия,  Фото:Центр медицины катастроф
Авария случилась накануне утром

Утром 21 января на федеральной трассе Р-258, на 519 км. в местности Барский хребет в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП. Микроавтобус «Ниссан» съехал с трассы.

В результате аварии пострадал 71-летний водитель. С подозрением на травму головы и рёбер был госпитализирован, сообщает республиканский Центр медицины катастроф.

- Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим! – предостерегают медики.


Как сообщал «Байкал-Daily», 19 января, на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ водитель иномарки врезался в придорожный тополь. В результате ДТП пострадали две пассажирки.
ДТП
 
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