Пострадавших доставили в больницу
Накануне, 19 января, на проспекте 50-летия Октября в Улан-Удэ произошло ДТП. Автомобиль совершил наезд на придорожный тополь.
В результате пострадали две пассажирки. С травмами различной степени тяжести эвакуированы в БСМП, сообщает Центр медицины катастроф.
- Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения! – обращаются к водителями медики.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Прибайкальском районе Бурятии водитель «УАЗа» наехал на пешехода. Мужчина получил травмы различной степени тяжести.
В Улан-Удэ пострадали пассажирки после столкновения автомобиля с тополем
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вор знал, что хозяева дачи приезжают только в тёплое время года
Пострадавших доставили в больницу
Добровольный пожарный первым прибыл на место пожара
«Практически не пострадал»: В Бурятии после ДТП очевидцы помогли водителю «ГАЗ Next» выбраться из авто
Водитель был зажат в автомобиле
Легковой автомобиль получил сильные повреждения
Пожары произошли из-за короткого замыкания обогревателя двигателей машин
Молодые люди смогли выбраться из ледяной воды. ВИДЕО
Он просил переводить деньги для оплаты кредита на свой личный счёт
Пешеход получил травмы различной степени тяжести
На федеральной автодороге Р-258 «Байкал» столкнулись «Газель» и «Сканиа»
Происшествия, 19.01.2020
Также аналогичные пожары произошли в районах Бурятии
Главный инженер дистанции оштрафован на 20 тысяч
Чимит Тармаев, чьё дело восемь лет назад гремело на всю Россию, вышел на свободу
Полиция установит, почему пятилетняя девочка оказалась поздней ночью одна на улице
Девочку нашли поздним вечером одну на улице