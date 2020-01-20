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Двое туристов едва не утонули на Байкале

Двое туристов едва не утонули на Байкале
Происшествия,  Фото:crimburyatia.ru
Молодые люди смогли выбраться из ледяной воды

На Байкале туристы провалились под лёд. Инцидент произошёл у мыса Малый Кадильный в Иркутской области в 300 метрах от берега. Видеозапись опубликована в паблике crimburyatia.ru в Instagram.

- Как я потом узнал, в этом месте со дна озера бьёт горячий ключ, который протапливает лёд снизу. Мы провели в воде 17 минут, а затем ещё мокрые прошли 6 км до кордона Прибайкальского нацпарка, – написал автор видео.

По его словам, всё обошлось благополучно, молодые люди даже не заболели. А инцидент случайно запечатлела видеокамера.

На кадрах видно, как молодые люди идут по льду, заметно, что участок не весь покрыт льдом, местами виднеется вода. Но туристы продолжили движение. В этот момент они проваливаются в воду. Затем, цепляясь за хрупкий лёд, выбираются на сушу.


В комментариях пользователи Сети шутят, что это были крещенские купания. Другие удивляются, как им удалось выбраться и остаться невредимыми.

«Молодцы, не растерялись и выбрались», «Слава богу, всё обошлось!», «О боже, конечно, лёд тонюсенький».

Но большинство комментаторов осудили путешественников за их необдуманный поступок.

«Нужно думать головой, сами виноваты», «Видят промоину и всё равно прутся, слава богу живые остались, будьте осторожней, берегите себя», «Невооружённым взглядом  видно,что лёд тонкий и идут дальше», ругают их подписчики паблика.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале января москвич едва не утонул на Байкале. Мужчина провалился под лёд и лишь чудом выбрался.


Байкал туризм
 
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