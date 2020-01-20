Двое туристов едва не утонули на Байкале

На Байкале туристы провалились под лёд. Инцидент произошёл у мыса Малый Кадильный в Иркутской области в 300 метрах от берега. Видеозапись опубликована в паблике crimburyatia.ru в Instagram.
- Как я потом узнал, в этом месте со дна озера бьёт горячий ключ, который протапливает лёд снизу. Мы провели в воде 17 минут, а затем ещё мокрые прошли 6 км до кордона Прибайкальского нацпарка, – написал автор видео.
По его словам, всё обошлось благополучно, молодые люди даже не заболели. А инцидент случайно запечатлела видеокамера.
На кадрах видно, как молодые люди идут по льду, заметно, что участок не весь покрыт льдом, местами виднеется вода. Но туристы продолжили движение. В этот момент они проваливаются в воду. Затем, цепляясь за хрупкий лёд, выбираются на сушу.
«Молодцы, не растерялись и выбрались», «Слава богу, всё обошлось!», «О боже, конечно, лёд тонюсенький».
Но большинство комментаторов осудили путешественников за их необдуманный поступок.
«Нужно думать головой, сами виноваты», «Видят промоину и всё равно прутся, слава богу живые остались, будьте осторожней, берегите себя», «Невооружённым взглядом видно,что лёд тонкий и идут дальше», ругают их подписчики паблика.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале января москвич едва не утонул на Байкале. Мужчина провалился под лёд и лишь чудом выбрался.