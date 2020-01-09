Москвич едва не утонул на Байкале

На записи мужчина выбегает по пояс голый на байкальский лёд, затем поскальзывается и оказывается в полынье. Человек, снимающий своеобразный экстрим на видео, ждёт, когда тот покажется из воды, однако его не видно. Судя по дергающейся камере, снимающий паникует, в то время как двое мужчин на берегу спокойно стоят и не реагируют на происшествие.В итоге москвич сам выходит из воды.Неясно, где это конкретно произошло – в Бурятии или Иркутской области.Большинство пользователей осуждают поведение приезжего:«Было бы смешно, если бы не было так грустно... Думать надо, где ты и что ты делаешь»«Понаехали. Слава удаче, что жив остался»«Байкал не возлюбил его»«Байкал шуток не прощает. А остался жив, значит - рано ещё»«Ё-моё, аж мне больно стало»«Слава Богу, вылез»«Могло пойти и по жуткому сценарию, страшно»«Человек упал, сильно ударился. Нужно было поймать, помочь»«Нечего москвичам у нас на Байкале делать»Некоторые пользователи гадают – может, это был специальный трюк на камеру.