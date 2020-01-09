Москвич едва не утонул на Байкале

Сегодня в паблике ves_ulan_ude_ появилось видео спасения человека, провалившегося под лёд на Байкале.
- Москвича свозили на Байкал. Чудом остался жив. Звук отключили из-за мата. Берегите себя, - так подписан короткий ролик.
На записи мужчина выбегает по пояс голый на байкальский лёд, затем поскальзывается и оказывается в полынье. Человек, снимающий своеобразный экстрим на видео, ждёт, когда тот покажется из воды, однако его не видно. Судя по дергающейся камере, снимающий паникует, в то время как двое мужчин на берегу спокойно стоят и не реагируют на происшествие.
В итоге москвич сам выходит из воды.
Неясно, где это конкретно произошло – в Бурятии или Иркутской области.
Большинство пользователей осуждают поведение приезжего:
«Было бы смешно, если бы не было так грустно... Думать надо, где ты и что ты делаешь»
«Понаехали. Слава удаче, что жив остался»
«Байкал не возлюбил его»
«Байкал шуток не прощает. А остался жив, значит - рано ещё»
«Ё-моё, аж мне больно стало»
«Слава Богу, вылез»
«Могло пойти и по жуткому сценарию, страшно»
«Человек упал, сильно ударился. Нужно было поймать, помочь»
«Нечего москвичам у нас на Байкале делать»
Некоторые пользователи гадают – может, это был специальный трюк на камеру.