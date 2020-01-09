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Москвич едва не утонул на Байкале

Москвич едва не утонул на Байкале
Происшествия, 
Мужчина провалился под лёд и лишь чудом выбрался

Сегодня в паблике ves_ulan_ude_ появилось видео спасения человека, провалившегося под лёд на Байкале.

- Москвича свозили на Байкал. Чудом остался жив. Звук отключили из-за мата. Берегите себя, - так подписан короткий ролик. 



На записи мужчина выбегает по пояс голый на байкальский лёд, затем поскальзывается и оказывается в полынье. Человек, снимающий своеобразный экстрим на видео, ждёт, когда тот покажется из воды, однако его не видно. Судя по дергающейся камере, снимающий паникует, в то время как двое мужчин на берегу спокойно стоят и не реагируют на происшествие.

В итоге москвич сам выходит из воды.

Неясно, где это конкретно произошло – в Бурятии или Иркутской области.

Большинство пользователей осуждают поведение приезжего:

«Было бы смешно, если бы не было так грустно... Думать надо, где ты и что ты делаешь»
«Понаехали. Слава удаче, что жив остался»
«Байкал не возлюбил его»
«Байкал шуток не прощает. А остался жив, значит - рано ещё»
«Ё-моё, аж мне больно стало»
«Слава Богу, вылез»
«Могло пойти и по жуткому сценарию, страшно»
«Человек упал, сильно ударился. Нужно было поймать, помочь»
«Нечего москвичам у нас на Байкале делать»

Некоторые пользователи гадают – может, это был специальный трюк на камеру.    
Байкал провалы под лед
 
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