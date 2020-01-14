Произошла коммунальная авария
Накануне, 13 января, произошла утечка теплоносителя в элеваторном узле детского сада №33 «Светлячок», который находится на улице Чайковского, 9а в Улан-Удэ. В 13:08 для поиска и устранения утечки по заявке руководителя было отключено отопление от котельной микрорайона Загорск на здание детского сада.
В 14:15 от котельной Загорска подачу отопления до ввода в здание детского сада открыли, работы продолжены в элеваторном узле учреждения силами персонала.
Отопление отсутствовало в двух группах на 1 и 2 этажах здания. В 18:29 заменили кран, муфту на подающем трубопроводе, отопление в группах было восстановлено.
- Температурный режим за время проведения работ не снижался ниже нормативных показателей, - сообщается в оперативной сводке по городу.
Время устранения составило более пяти часов.
В Улан-Удэ детсад остался без тепла
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности
Пенсионерка запугала всю семью, и в полицию никто не обращался
В селе Олха действует режим чрезвычайной ситуации
Она поскользнулась на остановке
Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности
Женщина вытащила ключи из куртки приятельницы
Ещё три человека успели спастись
Парень лишился имущества по своей глупости
Полицейские задержали её с поличным
Он украл из общей кухни пакеты с продуктами
Полицейские оперативно раскрыли кражу
Опытный преступник разлагает дисциплину в российских колониях
Следы побоев на мальчике обнаружили в школе
Хищники уже заходят во дворы сельчан
Авария произошла в обеденное время