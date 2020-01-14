В Улан-Удэ детсад остался без тепла

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Произошла коммунальная авария



Накануне, 13 января, произошла утечка теплоносителя в элеваторном узле детского сада №33 «Светлячок», который находится на улице Чайковского, 9а в Улан-Удэ. В 13:08 для поиска и устранения утечки по заявке руководителя было отключено отопление от котельной микрорайона Загорск на здание детского сада.



В 14:15 от котельной Загорска подачу отопления до ввода в здание детского сада открыли, работы продолжены в элеваторном узле учреждения силами персонала.



Отопление отсутствовало в двух группах на 1 и 2 этажах здания. В 18:29 заменили кран, муфту на подающем трубопроводе, отопление в группах было восстановлено.



- Температурный режим за время проведения работ не снижался ниже нормативных показателей, - сообщается в оперативной сводке по городу.



Время устранения составило более пяти часов.









