 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Января

13 Января

Популярное

В Улан-Удэ детсад остался без тепла

В Улан-Удэ детсад остался без тепла
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Произошла коммунальная авария

Накануне, 13 января, произошла утечка теплоносителя в элеваторном узле детского сада №33 «Светлячок», который находится на улице Чайковского, 9а в Улан-Удэ. В 13:08 для поиска и устранения утечки по заявке руководителя было отключено отопление от котельной микрорайона Загорск на здание детского сада.

В 14:15 от котельной Загорска подачу отопления до ввода в здание детского сада открыли, работы продолжены в элеваторном узле учреждения силами персонала.

Отопление отсутствовало в двух группах на 1 и 2 этажах здания. В 18:29 заменили кран, муфту на подающем трубопроводе, отопление в группах было восстановлено.

- Температурный режим за время проведения работ не снижался ниже нормативных показателей, - сообщается в оперативной сводке по городу.

Время устранения составило более пяти часов.




отключение тепла
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В пригороде Улан-Удэ у бизнесмена изъяли гашиш
В пригороде Улан-Удэ у бизнесмена изъяли гашиш
Происшествия, 13.01.2020
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности
В Бурятии бабушка избивала внучек и лишала их еды
В Бурятии бабушка избивала внучек и лишала их еды
Происшествия, 13.01.2020
Пенсионерка запугала всю семью, и в полицию никто не обращался
В Иркутской области для защиты села от подтопления построили вал
В Иркутской области для защиты села от подтопления построили вал
Происшествия, 13.01.2020
В селе Олха действует режим чрезвычайной ситуации
Улан-удэнцам следует как можно реже выходить на улицу
Улан-удэнцам следует как можно реже выходить на улицу
Происшествия, 13.01.2020
Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности
Жительница Бурятии обокрала подругу, пока та сидела с её детьми
Жительница Бурятии обокрала подругу, пока та сидела с её детьми
Происшествия, 13.01.2020
Женщина вытащила ключи из куртки приятельницы
Читинец поджёг дом, убив инвалида
Читинец поджёг дом, убив инвалида
Происшествия, 13.01.2020
Ещё три человека успели спастись
Ангарчанка продавала синтетические наркотики
Ангарчанка продавала синтетические наркотики
Происшествия, 13.01.2020
Полицейские задержали её с поличным
В Бурятии ночной сторож магазина обокрал коллегу
В Бурятии ночной сторож магазина обокрал коллегу
Происшествия, 13.01.2020
Он украл из общей кухни пакеты с продуктами
У юного улан-удэнца украли телефон в поезде
У юного улан-удэнца украли телефон в поезде
Происшествия, 13.01.2020
Полицейские оперативно раскрыли кражу
В Иркутской области расследуют дело «вора в законе»
В Иркутской области расследуют дело «вора в законе»
Происшествия, 13.01.2020
Опытный преступник разлагает дисциплину в российских колониях
Забайкалку осудили за избиение ребёнка проводом от удлинителя
Забайкалку осудили за избиение ребёнка проводом от удлинителя
Происшествия, 13.01.2020
Следы побоев на мальчике обнаружили в школе
В Бурятии волки всё чаще нападают на животных
В Бурятии волки всё чаще нападают на животных
Происшествия, 13.01.2020
Хищники уже заходят во дворы сельчан
На Саянах в Улан-Удэ столкнулись две «Хонды ЦРВ»
На Саянах в Улан-Удэ столкнулись две «Хонды ЦРВ»
Происшествия, 13.01.2020
Авария произошла в обеденное время
^