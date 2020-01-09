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В Иркутской области наркоторговка рассыпала героин на следователя

В Иркутской области наркоторговка рассыпала героин на следователя
Происшествия, 
Пожилая женщина прятала наркотики в нижнем белье

В Тайшете суд вынес приговор в отношении 69-летней местной жительницы. Она признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере и в покушении на сбыт.

В мае 2019 года женщина за две тысячи рублей продала человеку, участвующему в качестве покупателя в операции «Проверочная закупка» героин. В результате наркотики были изъяты.

В июле прошлого года пенсионерка незаконно приобрела героин в крупном размере и хранила его по месту своего жительства. Однако, при проведении обыска, наркотики опять изъяли. Женщина прятала героин в нижнем белье, а после его обнаружения попыталась уничтожить улики. Она вскрыла пакет, рассыпала его содержимое на следователя и в умывальник.

Суд с учётом престарелого возраста и наличия ряда заболеваний, приговорил подсудимую к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.



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