Пожилая женщина прятала наркотики в нижнем белье
В Тайшете суд вынес приговор в отношении 69-летней местной жительницы. Она признана виновной в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере и в покушении на сбыт.
В мае 2019 года женщина за две тысячи рублей продала человеку, участвующему в качестве покупателя в операции «Проверочная закупка» героин. В результате наркотики были изъяты.
В июле прошлого года пенсионерка незаконно приобрела героин в крупном размере и хранила его по месту своего жительства. Однако, при проведении обыска, наркотики опять изъяли. Женщина прятала героин в нижнем белье, а после его обнаружения попыталась уничтожить улики. Она вскрыла пакет, рассыпала его содержимое на следователя и в умывальник.
Суд с учётом престарелого возраста и наличия ряда заболеваний, приговорил подсудимую к лишению свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Приговор суда в законную силу не вступил.
В Иркутской области наркоторговка рассыпала героин на следователя
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