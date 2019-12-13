 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Декабря

12 Декабря

Популярное

В Иркутской области группа мошенников похитила из бюджета 20 миллионов

В Иркутской области группа мошенников похитила из бюджета 20 миллионов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Участники покупали на бюджетные деньги квартиры для переселенцев по завышенной цене, а «разницу» забирали себе

В Иркутской области суд вынес приговор в отношении пяти участников организованной группы. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Установлено, что группа действовала в период с июня по декабрь 2013 года в составе двух лидеров - замдиректора Дирекции по подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС («ДПВ БоГЭС») и гендиректора одного из агентств недвижимости. Остальные трое участников группы являлись исполнителями преступления.

Для хищения бюджетных денежных средств участники группы использовали неосведомлённых о продавцов квартир в Усть-Илимске, которые под влиянием соглашались на заключение сделок купли-продажи с ДПВ БоГЭС по приобретению квартир по завышенной стоимости для переселяющихся жителей из зоны затопления водохранилища Богучанской ГЭС.

- Разницу между ценой, указанной в договоре, и реальной стоимостью квартир, продавцы передавали участникам группы якобы на компенсационные меры переселенцам. Присвоив деньги в виде «разницы», фигуранты уголовного дела распорядились ими по своему усмотрению. Таким образом, бюджетам страны и области причинён материальный ущерб в сумме более 20 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Следователи допросили более 300 свидетелей, провели более 40 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских, почерковедческих, технических, лингвистических, фоноскопических и других. Объем уголовного дела составил 115 томов.

Суд назначил замдиректору дирекции наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, гендиректору агентства - 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Остальным участникам назначены наказания от 3-х до 4-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Всем фигурантам назначен штраф от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск минстроя области на сумму более 20 миллионов рублей. На арестованное имущество осуждённых обращено взыскание.
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ребёнок отравился моющим средством
В Улан-Удэ ребёнок отравился моющим средством
Происшествия, 13.12.2019
Сейчас малыш находится в больнице
В Иркутской области группа мошенников похитила из бюджета 20 миллионов
В Иркутской области группа мошенников похитила из бюджета 20 миллионов
Происшествия, 13.12.2019
Участники покупали на бюджетные деньги квартиры для переселенцев по завышенной цене, а «разницу» забирали себе
Забайкалец избил собутыльника и отобрал телефон
Забайкалец избил собутыльника и отобрал телефон
Происшествия, 13.12.2019
Нападавшего задержали по ориентировке
Лжесотрудник банка выманил у жительницы Тайшета более 40 тысяч
Лжесотрудник банка выманил у жительницы Тайшета более 40 тысяч
Происшествия, 13.12.2019
Женщина сама сообщила злоумышленнику смс-коды
В Иркутской области убийца спрятался в тайге
В Иркутской области убийца спрятался в тайге
Происшествия, 13.12.2019
Его поймали участковый и охотничьи инспекторы
В центре Улан-Удэ машины сильно побило в ДТП
В центре Улан-Удэ машины сильно побило в ДТП
Происшествия, 13.12.2019
За рулём обоих автомобилей были пенсионеры
В Улан-Удэ вновь произошло ДТП со «Львёнком»
В Улан-Удэ вновь произошло ДТП со «Львёнком»
Происшествия, 13.12.2019
Оказалось повреждено лакокрасочное покрытие «Львёнка»  
В Бурятии вор выбил дверь магазина, не сумев разобрать стенку
В Бурятии вор выбил дверь магазина, не сумев разобрать стенку
Происшествия, 13.12.2019
Вор убежал при виде автомобиля росгвардейцев
Иркутянин пытался дать инспектору ДПС взятку в 12 тысяч
Иркутянин пытался дать инспектору ДПС взятку в 12 тысяч
Происшествия, 13.12.2019
Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде
В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
В Улан-Удэ в ДТП пострадали три человека
Происшествия, 13.12.2019
Столкнулись «Газель» и «БМВ»
В Улан-Удэ грузчик пытался украсть продукты с «Амты»
В Улан-Удэ грузчик пытался украсть продукты с «Амты»
Происшествия, 13.12.2019
Во время разгрузки грузчик выбрасывал продукты в мусорный бак, чтобы позже забрать
В Забайкалье взяточника из Китая оштрафовали на 1,6 млн
В Забайкалье взяточника из Китая оштрафовали на 1,6 млн
Происшествия, 13.12.2019
Он пытался дать взятку в размере 160 тысяч рублей
Из Иркутской области контрабандой вывезли лес на 16 миллионов
Из Иркутской области контрабандой вывезли лес на 16 миллионов
Происшествия, 13.12.2019
Пиломатериалы перевозили в Китай, Таджикистан и Узбекистан

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^