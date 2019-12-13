В Иркутской области группа мошенников похитила из бюджета 20 миллионов

Участники покупали на бюджетные деньги квартиры для переселенцев по завышенной цене, а «разницу» забирали себе



В Иркутской области суд вынес приговор в отношении пяти участников организованной группы. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.



Установлено, что группа действовала в период с июня по декабрь 2013 года в составе двух лидеров - замдиректора Дирекции по подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС («ДПВ БоГЭС») и гендиректора одного из агентств недвижимости. Остальные трое участников группы являлись исполнителями преступления.



Для хищения бюджетных денежных средств участники группы использовали неосведомлённых о продавцов квартир в Усть-Илимске, которые под влиянием соглашались на заключение сделок купли-продажи с ДПВ БоГЭС по приобретению квартир по завышенной стоимости для переселяющихся жителей из зоны затопления водохранилища Богучанской ГЭС.



- Разницу между ценой, указанной в договоре, и реальной стоимостью квартир, продавцы передавали участникам группы якобы на компенсационные меры переселенцам. Присвоив деньги в виде «разницы», фигуранты уголовного дела распорядились ими по своему усмотрению. Таким образом, бюджетам страны и области причинён материальный ущерб в сумме более 20 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Следователи допросили более 300 свидетелей, провели более 40 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских, почерковедческих, технических, лингвистических, фоноскопических и других. Объем уголовного дела составил 115 томов.



Суд назначил замдиректору дирекции наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, гендиректору агентства - 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Остальным участникам назначены наказания от 3-х до 4-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Всем фигурантам назначен штраф от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. Кроме того, суд удовлетворил иск минстроя области на сумму более 20 миллионов рублей. На арестованное имущество осуждённых обращено взыскание.

