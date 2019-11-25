В Бурятии вор спрятался от росгвардейцев в уличном туалете

Двое подростков пытались вскрыть магазин
В выходные на пульт централизованного наблюдения села Баргузин поступил сигнал «тревога» с охраняемого продуктового магазина.
Наряд вневедомственной охраны прибыл на объект через несколько минут. Заблокировав территорию магазина, росгвардейцы приступили к осмотру. Они обнаружили следы взлома входной двери.
По следам на снегу сотрудники прошли до уличного туалета. В нём прятался один из подозреваемых.
Его сообщник скрылся с места преступления. Но позже его всё же задержали.
Задержанные – местные жители, 15 и 16 лет, ранее привлекались к уголовной ответственности и стоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.
Они пояснили, что гвоздодёром вскрыли входную дверь и пытались совершить кражу, но сработали технические средства охраны.
Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
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