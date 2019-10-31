Женщина передала крупную сумму для обряда по оздоровлению
В городе Усолье-Сибирское Иркутской области сотрудники полиции устанавливают личности двух женщин, подозреваемых в мошенничестве под предлогом обряда, необходимого для выздоровления. Подозреваемые обманом похитили у пенсионерки больше 100 тысяч рублей.
К 79-летняя женщине, которая по причине болезни хромает, на рынке подошла незнакомая женщина. Она рассказала, что может помочь пенсионерке в излечении от недуга.
Предложенный способ заключался в проведении обряда с накопленными деньгами усольчанки. Далее к пожилой женщине и аферистке подошла ещё одна незнакомка, которая стала горячо благодарить мошенницу «за полное исцеление своего сына». Тем самым окончательно убедила пенсионерку в реальности оздоровления.
Женщина сняла 103 тысячи рублей со своего банковского счета, передала деньги «целительнице», которая завернула наличные в газету и на некоторое время с накоплениями куда-то отлучилась, якобы для проведения обряда. Затем 79-летняя женщина получила на руки газетный свёрток, который, по словам женщин, до утра не надо открывать.
По дороге домой усольчанка решила вернуться в магазин, где попыталась расплатиться купюрой из газетного свёртка. Ей это не удалось, так как там оказались не настоящие деньги, а «билеты банка приколов».
Осознав, что стала жертвой обмана, пенсионерка обратилась в полицию.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области пенсионерка получила от мошенницы купюры «банка приколов»
Происшествия, Фото:
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