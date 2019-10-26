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Житель Бурятии украл болгарку

Житель Бурятии украл болгарку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор ранее был судим

Сотрудники полиции Еравнинского района задержали подозреваемого в краже имущества у жителя села Гунда. Им оказался проживающий в нескольких десятках километрах от села 40-летний мужчина.

Он проник в открытые надворные постройки и украл электроинструменты – болгарку и шуруповёрт. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Ранее мужчина уже был судим.

Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии. 
кража
 
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