Вор ранее был судим
Сотрудники полиции Еравнинского района задержали подозреваемого в краже имущества у жителя села Гунда. Им оказался проживающий в нескольких десятках километрах от села 40-летний мужчина.
Он проник в открытые надворные постройки и украл электроинструменты – болгарку и шуруповёрт. Ущерб составил 10 тысяч рублей.
Ранее мужчина уже был судим.
Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл болгарку
Происшествия, Фото:
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