Житель Бурятии украл болгарку

Вор ранее был судим



Сотрудники полиции Еравнинского района задержали подозреваемого в краже имущества у жителя села Гунда. Им оказался проживающий в нескольких десятках километрах от села 40-летний мужчина.



Он проник в открытые надворные постройки и украл электроинструменты – болгарку и шуруповёрт. Ущерб составил 10 тысяч рублей.



Ранее мужчина уже был судим.



Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

