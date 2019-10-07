Медведь оторвал руку женщины
6 октября в лесу в районе села Тэрэпхэн Хилокского района Забайкальского края было обнаружено тело женщины, погибшей от нападения медведя. По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку.
По предварительным данным, два дня назад жительница села Тэрэпхэн пошла в лес, где на неё напал медведь. Тело женщины нашли в 200 метрах от села.
Место происшествия осмотрели, сельчан опросили. Установлена личность женщины и назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.
Процессуальное решение примут после выяснения всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Газета «Вечорка» приводит некоторые подробности нападения, из которых выходит, что медведь буквально разорвал женщину. У неё рваные раны головы, туловища, а правая рука оказалась просто оторвана.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Забайкалье медведь раздробил челюсть местному жителю, пострадавшего оперировали три часа.
В начале октября жителей Бурятии предупредили о миграции медведей из Забайкальского края.
В Забайкалье медведь разорвал женщину
Происшествия, Фото:
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