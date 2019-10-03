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В Забайкалье медведь раздробил челюсть местному жителю

В Забайкалье медведь раздробил челюсть местному жителю
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавшего оперировали три часа

В Забайкальском крае продолжают поступать сообщения о медведях, вышедших из леса в поисках корма к населённым пунктам. Недавно в Дульдургиснком районе произошло первое нападение на человека, сообщает ГТРК «Чита».

Пострадавший вместе с товарищем искали пропавшую лошадь, но наткнулись на медведя. Разъярённое животное едва оттащили от мужчины. В тяжёлом состоянии его доставили в районную больницу.

- Обширные, множественные раны волосистой части головы, лица с раздробленным переломом верхней и нижней челюсти с дефектом костной ткани. Прооперировали часа три, всё собрали, - рассказал врач-хирург.

Сейчас рассматривается возможность транспортировки пострадавшего в больницу в Чите.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно жителей и гостей Бурятии предупредили о возможных выходах медведей. В связи с плохой кормовой базой и лесными пожарами в Забайкальском крае наблюдается миграция медведей в сторону Байкала.
медведь
 
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