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В Бурятию мигрируют медведи из Забайкалья

В Бурятию мигрируют медведи из Забайкалья
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителей Бичурского района предупредили о выходе косолапых к людям

В связи с плохой кормовой базой и лесными пожарами в Забайкальском крае наблюдается миграция медведей в сторону озера Байкал. Участились сообщения граждан о выходах медведей к населённым пунктам и животноводческим стоянкам, предупреждает Бурприроднадзор жителей и гостей Бичурского района.

Рекомендуется соблюдать правила, которые помогут избежать нападения дикого животного:
1. Ни в коем случае не бежать. Это бесполезно и может спровоцировать медведя на преследование.
2. Необходимо, стараясь максимально сохранять спокойствие, оставаться на месте, громким криком призывая на помощь, или, медленно пятясь, отступать. Медведя можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, хлопками в ладоши.
3. Поднимите руки вверх, давая понять животному, что вы выше и сильнее его.
4. Не смотрите зверю в глаза, не показывайте зубы.

Также рекомендуется провожать утром детей в школу.

В случае встречи с медведем просьба сообщать в «Единую дежурно-диспетчерскую службу» (т.8-301-33-415-22), Бурприроднадзор (8-914-050-19-10). Об этом сообщает пресс-служба администрации Бичурского района.

Напомним, накануне в Агинском Бурятском округе медведь напал на жителя Дульдургинского района.
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