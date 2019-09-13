В Улан-Удэ перед «зеброй» произошло ДТП

Водитель иномарки уступал дорогу пешеходам
Накануне около 15:40 недалеко от остановки «Геологическая» в Улан-Удэ произошло ДТП.
Перед пешеходным переходом остановился автомобиль «Ниссан Тиана». В этот момент в иномарку въехала «Лада».
В аварии обошлось без пострадавших. Переходившие дорогу пешеходы, которых пропускал «Ниссан», разошлись.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях поймали водителя, который насмерть сбил женщину в Багдарине
. Водитель после аварии скрылся с места ДТП, но вскоре его задержали. В момент задержания он был пьян.
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Водитель иномарки уступал дорогу пешеходам
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