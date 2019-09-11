В Бурятии водитель насмерть сбил женщину, испугался и сбежал

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняют в Госавтоинспекции.











В посёлке Багдарин Баунтовского района Бурятии водитель насмерть сбил женщину, после чего скрылся с места. Накануне его задержали сотрудники полиции, сообщили в УГИБДД по Бурятии.Сбежавшим трусливым водителем оказался 31-летний житель Баунтовского района.По словам виновника аварии, совершив наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении по обочине, он испугался содеянного и вместе с пассажирами покинул место ДТП.В момент задержания водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что выпил после ДТП.В настоящий момент в отношении мужчины составлены административные материалы за оставление места ДТП, за употребление алкоголя после ДТП, к которому он причастен, а также за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.