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В Бурятии водитель насмерть сбил женщину, испугался и сбежал

В Бурятии водитель насмерть сбил женщину, испугался и сбежал
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Когда виновника смертельного ДТП задержали, он был пьян

В посёлке Багдарин Баунтовского района Бурятии водитель насмерть сбил женщину, после чего скрылся с места. Накануне его задержали сотрудники полиции, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Сбежавшим трусливым водителем оказался 31-летний житель Баунтовского района.

По словам виновника аварии, совершив наезд на женщину, которая двигалась в попутном направлении по обочине, он испугался содеянного и вместе с пассажирами покинул место ДТП.

В момент задержания водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудникам ГИБДД он пояснил, что выпил после ДТП.

В настоящий момент в отношении мужчины составлены административные материалы за оставление места ДТП, за употребление алкоголя после ДТП, к которому он причастен, а также за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточняют в Госавтоинспекции.


ДТП смерть
 
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