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В Улан-Удэ на пожаре эвакуировали 17 человек

В Улан-Удэ на пожаре эвакуировали 17 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар произошёл в доме на Борсоева

За выходные дни в Бурятии зарегистрировано 18 пожаров. На одном из них в Улан-Удэ  эвакуировали 17 человек, в том числе трёх детей. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в многоквартирном пятиэтажном доме по улице Борсоева поступило вечером 1 сентября. Когда пожарные прибыли на место, в подъезде было сильное задымление, горела электрощитовая, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

Звено газодымозащитной службы в составе помощника начальника караула Дмитрия Баклушина, пожарных Михаила Гудуева и Валентина Конева эвакуировали жильцов по лестнице.

В результате пожара обгорела изоляция электропроводов в электрощитовой.

- Предварительная причина – нарушение правил технической эксплуатации электрических сетей. Виновное лицо устанавливается, - сообщил заместитель начальника отдела дознания и административной практики ГУ МЧС России по Бурятии Александр Крипиневич.

пожар
 
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