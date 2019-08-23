В Бурятии в ДТП пострадал 13-летний мотоциклист

Накануне днём в посёлке Маловский Баунтовского района Бурятии в ДТП попал 13-летний подросток.
- 13-летний водитель мотоцикла «Восход», не имеющий права управления транспортным средством, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами доставлен в районную больницу, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
С начала года на дорогах республики произошло 7 ДТП с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта. В одном из них погиб 14-летний подросток.
- Складывается негативная тенденция, когда подростки без ведома родителей, а иногда и с их разрешения, берут транспортные средства и становятся участниками ДТП. Имея свободный доступ к ключам, молодые люди берут автомобиль или мотоцикл покататься, что зачастую приводит к трагедиям, - отмечают в Госавтоинспекции.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее в Бурятии «Лексус» сбил 9-летнюю девочку.