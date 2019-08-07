В Бурятии вблизи села вспыхнул лесной пожар



Из-за ветра огонь мог быстро разрастись в площадях. По отлаженной системе, лесники распределились по периметру очага и «окольцевали» пожар, не позволив распространиться огню. Уже через 2 часа возгорание было локализовано, а вечером – ликвидировано.



Вскоре удалось найти причину пожара - сразу два грозобойных дерева недалеко друг от друга (молния ударяет в дерево, и огонь потихоньку тлеет в корнях, выедает изнутри дерево и может «выйти» наружу спустя несколько дней - прим. ред.).



- Такое можно увидеть очень редко, даже бывалые лесники встретились с этим впервые. Был это один грозовой разряд или же два разных – для нас так и останется загадкой. Главное – пожар ликвидирован, а это, значит, что люди и лес теперь в безопасности, - отметили в пресс-службе РАЛХ.





3 августа в 6 утра сотрудники Курумканского лесхоза увидели дымку в лесу и сразу направились на место. Лесной пожар начался всего в двух километрах от села Аргада.