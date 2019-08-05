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В Иркутске разыскивают налётчика на пенсионеров

В Иркутске разыскивают налётчика на пенсионеров
Происшествия,  Фото:ориентировка МВД
Злоумышленник нападает на пожилых людей в центре города

В пятницу жертвой злоумышленника стала 70-летняя иркутянка. Во дворе дома к ней подбежал неизвестный, сорвал с шеи цепочку с крестиком, после чего скрылся. Ещё один грабёж, предположительно, этот же человек совершил 3 августа. Он также украл у пенсионерки цепочку.

По имеющимся сведениям, налётчик «орудует» днём в центре Иркутска. Не исключается, что в последние несколько дней, он совершил, по меньшей мере, пять нападений на людей пожилого возраста, сообщает пресс-служба МВД по Иркутской области.

Приметы разыскиваемого: на вид около 30-35 лет, рост около 165-170 см., худощавого телосложения. Был одет: куртка в виде робы чёрного цвета, кофта с горизонтальными полосами, белая футболка, штаны серого цвета, ботинки черные. Носит кепку чёрного цвета.

Людей, узнавших разыскиваемого, просьба сообщить в отдел полиции либо по обратиться по телефонам: ‎8(3952) 21-68-05, ‎89834033466 или 02, 112 - с мобильного телефона.

Иркутск
 
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