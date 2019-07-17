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В Забайкалье автовладелец случайно встретил угонщиков на его машине

В Забайкалье автовладелец случайно встретил угонщиков на его машине
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Потерпевший стал преследовать своё транспортное средство

В Чернышевском районе Забайкальского края стражи порядка задержали подозреваемых в угоне иномарки. Уехать незамеченными им помешала встреча на трассе с потерпевшим.

В минувший вторник ранним утром работник одного из предприятий посёлка Урюм вместе с коллегой ехал из Читы. На встречу попалась принадлежавшая ему машина «Шевроле Лачети» стоимостью 300 тысяч рублей, которой управляли неизвестные. Развернувшись, мужчины стали преследовать транспортное средство. Увидев это, злоумышленники бросили иномарку на трассе и убежали. Владелец машины обратился в полицию.

В ходе розыскных мероприятий один из подозреваемых, 18-летний житель Урюма, был задержан сотрудниками полиции недалеко от брошенной автомашины. Его знакомого, 19-летнего, ранее судимого за кражу чужого имущества, жителя Аксеново-Зиловское оперативники задержали позже, когда он шёл по трассе в сторону Шилки.

От подозреваемых получены признательные показания. Сотрудники полиции выяснили, что прогуливаясь в ночное время по посёлку, они решили угнать автомобиль, стоящий на территории предприятия. Ключи злоумышленники нашли в незапертом вагончике, в котором спали рабочие.

По факту неправомерного завладения транспортным средством, совершенного группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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