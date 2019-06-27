Стала известна возможная причина авиакатастрофы в Бурятии

Источник издания «Интерфакс» назвал возможную причину ЧП с самолётом сегодня утром в аэропорту Нижнеангарска. Как сообщал «Байкал-Daily», Ан-24, прилетевший из Улан-Удэ, при посадке выкатился за пределы взлётной полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. В результате погибли два пилота. Фото и видео с места ЧП - по ссылке.
Экипаж Ан-24 после посадки в Нижнеангарске не смог удержать самолёт в пределах аэродрома из-за отказа двигателя, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
- После посадки экипаж утратил контроль над двигателем, так как он отказал. Самолёт выкатился за пределы ВПП и столкнулся с очистными сооружениями, - сказал источник «Интерфакса».
Он уточнил, что двигатель отказал ещё в воздухе. «Садился самолет с «разнотягом» в двигателе, без реверса. Удержаться на полосе при пробеге уже не мог, - цитирует собеседника «Интерфакс».
По предварительным данным, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.
Всего на борту было 46 человек, в том числе четыре члена экипажа. Все пассажиры остались живы, но часть из них получила травмы.
По данным на 12 часов дня, пожар в аэропорту локализован.