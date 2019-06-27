На месте авиакатастрофы в аэропорту Нижнеангарска работают больше 50 человек
Около 12 часов дня Главное управление МЧС по Бурятии сообщило о том, что попавший в авиакатастрофу самолёт Ан-24 потушен.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня утром в аэропорту Нижнеангарска заходящий на посадку пассажирский самолёт Ан-24 сошёл со взлётно-посадочной полосы. Самолёт выкатился, врезался в очистные сооружения и загорелся. Погибли два пилота. Видео и фото с места ЧП можно увидеть по ссылке.
Всего на борту было 46 человек, в том числе четыре члена экипажа. Сообщается о семи пострадавших.
- На данный момент силами МЧС России и противопожарной службы Бурятии пожар на самолете локализован, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
На месте работают пожарные, работники скорой медицинской помощи и сотрудники органов внутренних дел – всего 52 человека, а также 14 единиц техники.
В Бурятии локализовали пожар на самолёте Ан-24
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