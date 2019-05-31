Обвиняются Александр Глотов и Орхан Пашаев
Следователи Забайкальского края возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Обвинение предъявлено генеральному директору ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского» Александру Глотову.
Помимо этого, обвинение в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) предъявлено депутату совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края VI созыва Орхану Пашаеву.
Как сообщал «Байкал-Daily», они были задержаны на днях.
- По данным следствия, Пашаев, который является руководителем одного из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» Глотову в сумме 500 тысяч рублей за возможность оказания услуг по организации питания работников ППГХО, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.
Обвиняемых заключили под стражу.
Следователи проводят все необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
В Забайкалье арестовали гендиректора ППГХО и депутата
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Во время рейда в лесах Тарбагатайского района, участковый лесничий с сотрудником полиции услышали звук бензопилы
Обвиняются Александр Глотов и Орхан Пашаев
Сгорело около 30 гектаров
Выгорело две квартиры
Вору резко «стало лучше», когда он заметил свою добычу
Они незаконно торговали алкогольной продукцией в 40 торговых объектах
Посетительницу госпиталя для ветеранов войн в Улан-Удэ обворовали
Спасатели провели учения на железной дороге
Этого бы не произошло, если бы супруг женщины нарочно не выбросил ключи от автомобиля
Он не работает, ранее не судим
Он отобрал телефон
В минздраве опровергли слухи о якобы умершем ребёнке
Первый канал снял сюжет о перевернувшемся в Улан-Удэ батуте с детьми
В одном случае водитель был пьян
ДТП произошло возле рынка «Динамо»