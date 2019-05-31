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В Забайкалье арестовали гендиректора ППГХО и депутата

В Забайкалье арестовали гендиректора ППГХО и депутата
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обвиняются Александр Глотов и Орхан Пашаев

Следователи Забайкальского края возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Обвинение предъявлено генеральному директору ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Славского» Александру Глотову.

Помимо этого, обвинение в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) предъявлено депутату совета муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края VI созыва Орхану Пашаеву.

Как сообщал «Байкал-Daily», они были задержаны на днях.

- По данным следствия, Пашаев, который является руководителем одного из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ПАО «ППГХО» Глотову в сумме 500 тысяч рублей за возможность оказания услуг по организации питания работников ППГХО, – сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Обвиняемых заключили под стражу.

Следователи проводят все необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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