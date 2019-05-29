В Забайкалье гендиректора ППГХО задержали за взятки в 8 миллионов

По версии следствия, взятки он брал течение 1,5 лет



В Забайкальском крае правоохранители задержали по подозрению в получении взятки гендиректора ППГХО в Краснокаменске - крупнейшего в регионе горнодобывающего предприятия. Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» Александра Глотова. Вторым подозреваемым стал депутат районного совета, сообщает издание ZAB.RU.



Подробности громкого уголовного дела раскрывает УМВД по Забайкальскому краю.



Сотрудники экономической безопасности УМВД и регионального УФСБ в ходе установили, что в 2017 году между директором коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, и генеральным директором публичного акционерного общества горнодобывающей промышленности, был заключен договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг.



- По версии следствия, за обеспечение победы при проведении тендера и заключение договора на поставку питания работникам предприятия генеральный директор потребовал ежемесячно передавать ему незаконное денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Выполняя условия негласного договора, с начала 2018 года поставщик ежемесячно передавал руководителю предприятия как лично, так и через посредника требуемую сумму, - уточняет пресс-служба краевого УМВД.



По истечению срока действия документа, ПАО провело тендер по заключению договора на оказание аналогичных услуг, победу в котором руководитель обеспечил заинтересованной фирме. При этом в тендере участвовали несколько предприятий общественного питания, однако руководитель предприятия, заинтересованный в победе конкретной фирмы, по формальным причинам не допустил других участников.



В результате, был повторно заключён договор на оказание услуг в сфере обеспечения питанием с действовавшей ранее коррупционной схемой. Таким образом, почти за 1,5 года руководитель публичного акционерного общества получил от предпринимателя, по предварительным данным, 8 миллионов рублей, говорится в сообщении УМВД.



Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере», «Вымогательство взятки».



- В ходе обысков по месту жительства и работы одного из подозреваемых изъято более 11 миллионов рублей, а также иностранная валюта, предположительно добытые преступным путём, а также документы, видео- и аудиозаписи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.



Справка:



Гендиректор ППГХО Александр Глотов родился 14 июля 1956 года в Краснодаре. В 1978 году окончил Серпуховское высшее инженерно-командное училище ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по специальности «Инженер-электромеханик», в 1987 году — Военную академию имени Ф.Э.Дзержинского по специальности «Офицер по управлению стратегическими операциями».



В течение 10 лет служил в войсках ядерно-технического обеспечения Вооруженных сил Советского Союза. Шесть лет возглавлял оперативный отдел одного из главных управлений Генерального штаба. В 1993 году в звании полковника вышел в запас. Имеет государственные награды — ордена и медали Вооруженных сил Советского Союза.



Руководящие должности на предприятиях горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» занимал с апреля 2014 года. Работал директором по транспорту ПАО «ППГХО», заместителем генерального директора ПАО «ППГХО» по организации деятельности и развитию, заместителем генерального директора АО «Хиагда» по развитию. С мая 2016 года занимал должность генерального директора АО «Хиагда». Решением Совета директоров ПАО «ППГХО» от 31 июля 2017 года назначен генеральным директором объединения.







