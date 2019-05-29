29 Мая

28 Мая

Популярное

В Забайкалье гендиректора ППГХО задержали за взятки в 8 миллионов

В Забайкалье гендиректора ППГХО задержали за взятки в 8 миллионов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По версии следствия, взятки он брал течение 1,5 лет

В Забайкальском крае правоохранители задержали по подозрению в получении взятки гендиректора ППГХО в Краснокаменске - крупнейшего в регионе горнодобывающего предприятия. Возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» Александра Глотова. Вторым подозреваемым стал депутат районного совета, сообщает издание ZAB.RU.

Подробности громкого уголовного дела раскрывает УМВД по Забайкальскому краю.

Сотрудники экономической безопасности УМВД и регионального УФСБ в ходе установили, что в 2017 году между директором коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность в сфере общественного питания, и генеральным директором публичного акционерного общества горнодобывающей промышленности, был заключен договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг.

- По версии следствия, за обеспечение победы при проведении тендера и заключение договора на поставку питания работникам предприятия генеральный директор потребовал ежемесячно передавать ему незаконное денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей. Выполняя условия негласного договора, с начала 2018 года поставщик ежемесячно передавал руководителю предприятия как лично, так и через посредника требуемую сумму, - уточняет пресс-служба краевого УМВД.

По истечению срока действия документа, ПАО провело тендер по заключению договора на оказание аналогичных услуг, победу в котором руководитель обеспечил заинтересованной фирме. При этом в тендере участвовали несколько предприятий общественного питания, однако руководитель предприятия, заинтересованный в победе конкретной фирмы, по формальным причинам не допустил других участников.

В результате, был повторно заключён договор на оказание услуг в сфере обеспечения питанием с действовавшей ранее коррупционной схемой. Таким образом, почти за 1,5 года руководитель публичного акционерного общества получил от предпринимателя, по предварительным данным, 8 миллионов рублей, говорится в сообщении УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере», «Вымогательство взятки».

- В ходе обысков по месту жительства и работы одного из подозреваемых изъято более 11 миллионов рублей, а также иностранная валюта, предположительно добытые преступным путём, а также документы, видео- и аудиозаписи, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, - сообщила пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания.

Справка:

Гендиректор ППГХО Александр Глотов родился 14 июля 1956 года в Краснодаре. В 1978 году окончил Серпуховское высшее инженерно-командное училище ракетных войск стратегического назначения (РВСН) по специальности «Инженер-электромеханик», в 1987 году — Военную академию имени Ф.Э.Дзержинского по специальности «Офицер по управлению стратегическими операциями».

В течение 10 лет служил в войсках ядерно-технического обеспечения Вооруженных сил Советского Союза. Шесть лет возглавлял оперативный отдел одного из главных управлений Генерального штаба. В 1993 году в звании полковника вышел в запас. Имеет государственные награды — ордена и медали Вооруженных сил Советского Союза.

Руководящие должности на предприятиях горнорудного дивизиона Госкорпорации «Росатом» занимал с апреля 2014 года. Работал директором по транспорту ПАО «ППГХО», заместителем генерального директора ПАО «ППГХО» по организации деятельности и развитию, заместителем генерального директора АО «Хиагда» по развитию. С мая 2016 года занимал должность генерального директора АО «Хиагда». Решением Совета директоров ПАО «ППГХО» от 31 июля 2017 года назначен генеральным директором объединения.



взятка ППГХО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнца обманул «директор автошколы»
Улан-удэнца обманул «директор автошколы»
Происшествия, 29.05.2019
Мужчина предлагал успешную сдачу экзаменов за деньги
В Бурятии «чёрные» лесорубы притворялись лесозаготовителями
В Бурятии «чёрные» лесорубы притворялись лесозаготовителями
Происшествия, 28.05.2019
Однако они не смогли показать лесникам никаких подтверждающих документов
Забайкалец продал оружие налётчикам
Забайкалец продал оружие налётчикам
Происшествия, 28.05.2019
С приобретённым ружьём покупатели совершили ряд разбойных нападений
В Улан-Удэ пропавшая девочка не подозревала, что её ищут
В Улан-Удэ пропавшая девочка не подозревала, что её ищут
Происшествия, 28.05.2019
Объявленную в розыск девочку нашли росгвардейцы
В Бурятии остановили «КамАЗ» «чёрных лесорубов»
В Бурятии остановили «КамАЗ» «чёрных лесорубов»
Происшествия, 28.05.2019
Их привлекли к ответственности за нарушение противопожарного режима
В Иркутской области спасли от пожара важный военный объект
В Иркутской области спасли от пожара важный военный объект
Происшествия, 28.05.2019
Огонь остановили всего в нескольких сотнях метров
В Бурятии клещи укусили 853 человека
В Бурятии клещи укусили 853 человека
Происшествия, 28.05.2019
Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Улан-Удэ
В Иркутской области в столкновении мотоциклов пострадали двое детей
В Иркутской области в столкновении мотоциклов пострадали двое детей
Происшествия, 28.05.2019
Одним из мотоциклов управлял 14-летний подросток
Житель Бурятии украл продукты у спящей женщины
Житель Бурятии украл продукты у спящей женщины
Происшествия, 28.05.2019
Он проник в квартиру через форточку
На границе Забайкалья китаец спрятал зубы медведя под брюками
На границе Забайкалья китаец спрятал зубы медведя под брюками
Происшествия, 28.05.2019
У иностранца также были обнаружили когти медведя
В Бурятии с поезда сняли трёх пьяных иностранцев
В Бурятии с поезда сняли трёх пьяных иностранцев
Происшествия, 28.05.2019
Они мешали работе проводников и отдыху пассажиров  
Забайкалец знакомился, чтобы обворовать
Забайкалец знакомился, чтобы обворовать
Происшествия, 28.05.2019
В один и тот же день его жертвами стали двое новых знакомых
На жителя Бурятии возбудили дело за 7 сомов
На жителя Бурятии возбудили дело за 7 сомов
Происшествия, 28.05.2019
Ущерб составил свыше 13 тысяч рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^