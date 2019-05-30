Полицейские устанавливают личности подозреваемых
57-летний житель Борзинского района Забайкальского края около года назад через интернет-магазин заказал лекарственный препарат, оплатив его стоимость. Спустя некоторое время с покупателем связался неизвестный и, представившись следователем, сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении директора данного интернет-магазина и что мужчина является одним из потерпевших.
При этом, звонивший дал номер телефона якобы адвоката и просил связаться с ним для решения судебных вопросов. С начала 2019 года за услуги лжеадвоката потерпевший за несколько раз перевёл неизвестным деньги, общая сумма которых составила более одного миллиона рублей.
После этого мужчине вновь позвонили и сообщили, что адвокат процесс выиграл, потерпевший может получить компенсацию в размере 18 миллионов рублей, но для этого необходимо оплатить страховку в размере 400 тысяч рублей. Поняв, что его обманывают, мужчина обратился в полицию.
Полицейские установили, что звонки были совершены с абонентских номеров, зарегистрированных в Московской области.
Кроме того, за минувшие сутки жертвами мошенников стали ещё семь забайкальцев, у которых похитили около 150 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Стражи порядка просят забайкальцев быть бдительными и напоминают, что все финансовые вопросы решаются в офисах банков лично.
Лжеадвокат «развёл» забайкальца на миллион рублей
Происшествия, Фото:
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