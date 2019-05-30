Лжеадвокат «развёл» забайкальца на миллион рублей

Полицейские устанавливают личности подозреваемых



57-летний житель Борзинского района Забайкальского края около года назад через интернет-магазин заказал лекарственный препарат, оплатив его стоимость. Спустя некоторое время с покупателем связался неизвестный и, представившись следователем, сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении директора данного интернет-магазина и что мужчина является одним из потерпевших.



При этом, звонивший дал номер телефона якобы адвоката и просил связаться с ним для решения судебных вопросов. С начала 2019 года за услуги лжеадвоката потерпевший за несколько раз перевёл неизвестным деньги, общая сумма которых составила более одного миллиона рублей.



После этого мужчине вновь позвонили и сообщили, что адвокат процесс выиграл, потерпевший может получить компенсацию в размере 18 миллионов рублей, но для этого необходимо оплатить страховку в размере 400 тысяч рублей. Поняв, что его обманывают, мужчина обратился в полицию.



Полицейские установили, что звонки были совершены с абонентских номеров, зарегистрированных в Московской области.



Кроме того, за минувшие сутки жертвами мошенников стали ещё семь забайкальцев, у которых похитили около 150 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



Стражи порядка просят забайкальцев быть бдительными и напоминают, что все финансовые вопросы решаются в офисах банков лично.



