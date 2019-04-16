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В Улан-Удэ за 10 минут сбили двух пешеходов

В Улан-Удэ за 10 минут сбили двух пешеходов
Происшествия, 
ДТП произошли в столице Бурятии вечером

Накануне, 15 апреля в Улан-Удэ произошло два наезда на пешеходов.

В 21.30 часов на улице Панфилова 32-летний водитель «Тойоты Калдины» сбил 60-летнего пешехода. Последний получил перелом голени со смещением и перелом скуловой дуги и был доставлен в больницу.

Спустя десять минут, в 21.40 часов произошло ДТП на улице Балдынова. 19-летняя девушка на «Тойоте Приус» наехала на 36-летнего мужчину. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщают оперативные службы Улан-Удэ.

Мужчина получил тяжёлые травмы – открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и др. Он был госпитализирован в состоянии травматического шока первой степени.

Всего с начала 2019 года в Улан-Удэ произошло 43 ДТП, в результате которых погибли 6, а травмированы были 47 человек.

ДТП
 
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