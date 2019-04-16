ДТП произошли в столице Бурятии вечером
Накануне, 15 апреля в Улан-Удэ произошло два наезда на пешеходов.
В 21.30 часов на улице Панфилова 32-летний водитель «Тойоты Калдины» сбил 60-летнего пешехода. Последний получил перелом голени со смещением и перелом скуловой дуги и был доставлен в больницу.
Спустя десять минут, в 21.40 часов произошло ДТП на улице Балдынова. 19-летняя девушка на «Тойоте Приус» наехала на 36-летнего мужчину. Пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщают оперативные службы Улан-Удэ.
Мужчина получил тяжёлые травмы – открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости и др. Он был госпитализирован в состоянии травматического шока первой степени.
Всего с начала 2019 года в Улан-Удэ произошло 43 ДТП, в результате которых погибли 6, а травмированы были 47 человек.
В Улан-Удэ за 10 минут сбили двух пешеходов
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
12-летняя девочка попала в больницу
ДТП произошли в столице Бурятии вечером
Также он лишён прав на два года
Медвежата-малыши пока отправились в Этнографический музей
Его выдал интерес к местонахождению сигнализации и системы скрытого слежения
Договор с фондом признан недействительным
Органами дознания возбуждено уголовное дело
В огне погиб четырехлетний ребенок
С 10 апреля установлен особый противопожарный режим на территории южных и центральных районов Иркутской области
Когда его поймали, украденное вываливалось из-за пазухи
Дети не ходят в школу, жители боятся, что их постройки смоет
ЧП произошло в передвижном цирке-шапито
Они крали крышки от люков и деформировали их
Ущерб составил около 10 000 рублей
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии грабежей в отношении продавцов торговых павильонов в Иркутске