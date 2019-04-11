9-летний мальчик сбежал из дома, чтобы уехать в Иркутск

Ребёнка домой вернул полицейский



Находясь в отпуске, сержант полиции Иван Тит на выезде из города Черемхово обратил внимание на стоящего на обочине «голосующего» 9-летнего ребёнка. Полицейский подъехал к мальчику и выяснил, что он убежал из дома, чтобы отправиться в Иркутск.



Страж порядка отвёз ребёнка до отдела полиции, где он был передан матери, до того, как она обратилась с заявлением о розыске.



- Противоправных действий в отношении мальчика за время его нахождения вне дома совершено не было. В настоящее время с женщиной проведена профилактическая беседа, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



За проявленную бдительность и грамотные действия сержанта полиции руководством МО МВД России «Черемховский» рассматривается вопрос о его поощрении, отмечают в Главном управлении МВД по региону.



Сотрудники полиции просят людей не быть равнодушными и с вниманием относиться к детям, которые находятся на улице вечером и ночью без взрослых.



