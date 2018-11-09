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В Братске после пожара с тремя погибшими возбудили уголовное дело

В Братске после пожара с тремя погибшими возбудили уголовное дело
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Погибла мать с двумя детьми

В Братске по факту пожара, унёсшего жизни трёх человек, в том числе двух детей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Пожар произошёл в ночь на 8-е ноября в доме номер 50 по улице Байкальская в Братске. Погибла 38-летняя мать и двое её детей в возрасте 4 года и 15 лет. Причины пожара устанавливаются.

Известно, что семья на учёте в органах профилактики не состояла.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти потерпевших. Следователи работали на месте происшествия.
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