Погибла мать с двумя детьми
В Братске по факту пожара, унёсшего жизни трёх человек, в том числе двух детей, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Пожар произошёл в ночь на 8-е ноября в доме номер 50 по улице Байкальская в Братске. Погибла 38-летняя мать и двое её детей в возрасте 4 года и 15 лет. Причины пожара устанавливаются.
Известно, что семья на учёте в органах профилактики не состояла.
В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причин смерти потерпевших. Следователи работали на месте происшествия.
В Братске после пожара с тремя погибшими возбудили уголовное дело
Происшествия, Фото:
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