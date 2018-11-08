Жильцы самостоятельно эвакуировались из горящего дома
Накануне, 7 ноября, в 20:46 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в Улан-Удэ на улице Свободная горит дом.
На момент прибытия первого подразделения горела крыша, мансардный этаж дома. Хозяева дома эвакуировались самостоятельно. Огонь уничтожил крышу, мансардный этаж дома на площади 72 квадратных метров. Жильцы переехали к родственникам в СНТ «Сибиряк».
Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и устройств. Ущерб устанавливается.
Огонь потушили в 21:40. На ликвидацию пожара было задействовано 8 человек и 4 единицы техники, сообщают оперативные службы города.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня ночью горела стена дома на улице Жердева. Причиной стал поджог.
Пожар лишил улан-удэнцев крыши над головой
Происшествия, Фото:
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