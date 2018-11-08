Возгорание случилось ночью
Сегодня ночью в половине второго часа ночи загорелась наружная стена дома в 16-квартирном брусовом доме на улице Жердева в Улан-Удэ.
На момент прибытия пожарных жильцы сами потушили возгорание. Огонь повредил наружную стену дома и окно.
Причиной стал поджог. Виновник и ущерб устанавливаются, сообщают оперативные службы города.
Неизвестный в Улан-Удэ едва не спалил дом
Происшествия, Фото:
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