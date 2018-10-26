В Бурятии «чёрный лесоруб» лишился «ЗИЛа»

Мужчина срубил около 10 кубометров леса



В лесах Заиграевского района лесные инспекторы обнаружили автомобиль «ЗИЛ», гружёный древесиной.



В ходе осмотра было выявлено, что гражданин без правоустанавливающих документов совершил незаконную рубку общим объёмом около 10 кубометров. Ущерб, причинённый лесу, составил более 77 тысяч рублей. Незаконно заготовленная древесина и автомобиль «ЗИЛ» были изъяты.



В отношении правонарушителя составлен протокол о лесонарушении по статье 260 уголовного кодекса России «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

