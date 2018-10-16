Он был задержан за повторную пьяную езду
В Дульдургинском районе Забайкальского края двух местных жителей суд признал виновными по ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания свидетеля в суде либо при производстве предварительного расследования». Они выгораживали своего друга – улан-удэнца, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В ноябре 2017 года расследовалось уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ, который обвинялся по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.
- Находящиеся в дружеских отношениях с обвиняемым мужчины, создавая ему алиби, стали давать противоречивые показания, не согласующиеся с материалами уголовного дела и логикой совершаемых ими действий, - сообщили в прокуратуре.
В итоге суд признал водителя виновным в совершении преступления, а в отношении трёх его друзей были возбуждены уголовные дела за ложные показания.
Двух из них суд уже признал виновными, назначив наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов.
В отношении третьего свидетеля уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Свидетели соврали полицейским, выгораживая улан-удэнца
Происшествия, Фото:
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