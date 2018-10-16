Свидетели соврали полицейским, выгораживая улан-удэнца

Он был задержан за повторную пьяную езду



В Дульдургинском районе Забайкальского края двух местных жителей суд признал виновными по ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания свидетеля в суде либо при производстве предварительного расследования». Они выгораживали своего друга – улан-удэнца, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



В ноябре 2017 года расследовалось уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ, который обвинялся по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде.



- Находящиеся в дружеских отношениях с обвиняемым мужчины, создавая ему алиби, стали давать противоречивые показания, не согласующиеся с материалами уголовного дела и логикой совершаемых ими действий, - сообщили в прокуратуре.



В итоге суд признал водителя виновным в совершении преступления, а в отношении трёх его друзей были возбуждены уголовные дела за ложные показания.



Двух из них суд уже признал виновными, назначив наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов.



В отношении третьего свидетеля уголовное дело находится на рассмотрении в суде.







