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Ангарчанина осудили за пытки горячим утюгом

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Во время распития спиртных напитков у жителей Ангарска начался конфликт

В ходе ссоры 31-летний ангарчанин нанёс мужчине множественные удары кулаками и ногами. После драки злоумышленника выгнали из дома. Спустя время он вернулся, и между мужчинами снова началась ссора.

Тогда преступник схватил горячий утюг и стал прикладывать нагретую подошву утюга к лицу и телу обидчика.

Суд квалифицировал действия подсудимого по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд установил признание вины, а также противоправное поведение потерпевшего.

Местному жителю назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда. 
суд умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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