Житель Забайкалья украл кольцо во время ремонта машины

Мужчина обокрал родного дядю



Вечером 27 июля с заявлением в отдел МВД обратился житель Нерчинска. По словам мужчины, накануне он занимался ремонтом автомашины в своем гараже. Чтобы не повредить золотое кольцо, нерчинец снял его и положил неподалеку от себя. Позже он обнаружил, что ювелирного изделия нет. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.



Сотрудники полиции установили злоумышленника. Им оказался 28-летний племянник потерпевшего, который приходил к нему в гости. От него получены признательные показания.



Кольцо он продал, а на вырученные деньги приобрёл спиртные напитки. Принимаются меры к изъятию украденного ювелирного изделия.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

