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Житель Забайкалья украл кольцо во время ремонта машины

Житель Забайкалья украл кольцо во время ремонта машины
Происшествия, 
Мужчина обокрал родного дядю

Вечером 27 июля с заявлением в отдел МВД обратился житель Нерчинска. По словам мужчины, накануне он занимался ремонтом автомашины в своем гараже. Чтобы не повредить золотое кольцо, нерчинец снял его и положил неподалеку от себя. Позже он обнаружил, что ювелирного изделия нет. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили злоумышленника. Им оказался 28-летний племянник потерпевшего, который приходил к нему в гости. От него получены признательные показания.

Кольцо он продал, а на вырученные деньги приобрёл спиртные напитки. Принимаются меры к изъятию украденного ювелирного изделия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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