Иркутянин привлёк байкальских шаманов к поиску похищенных ASIC-майнеров









В середине июля с фермы Юрия вынесли 28 «асик-аппаратов», сообщают «Вести Иркутск». Это оборудование, которое производит биткоины на майнинг-ферме. Владелец оценивает ущерб в 1,5 миллиона рублей. Ранее Дромашко заявил, что готов отдать половину ASIC-майнеров тому, кто поможет вернуть украденное.



Иркутская область за счёт дешёвой электроэнергии считается столицей российского майнинга. И кражи оборудования происходят у нас всё чаще. Так, в Усолье-Сибирском осудили похитителей оборудования. Двое местных жителей решили приобщиться к финансовому прогрессу и вынесли с майнинг-фермы 8 машин. Впрочем, нажиться незаконным путём им не удалось. Задержали молодых людей на следующий день. Решением суда оба получили условные сроки. Ущерб от кражи оценивается в 2 миллиона 720 тысяч рублей.



Житель Иркутска Юрий Дромашко, у которого неизвестные похитили 28 ASIC’ов для майнинга, обратился за помощью в поимке воров к духам и шаманам.— В Иркутске работают детективы. Мы ищем на Байкале с помощью духов и шаманов. Там, судя по всему, четыре-пять человек работали. Вот они поделят эти деньги. Зачем им было ломать свою судьбу, идти по криминальному пути ради какой-то мелочи, — говорит пострадавший Юрий Дромашко.