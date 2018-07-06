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Жителя Бурятии не выпустили в Таиланд из-за «электронной» бюрократии

Жителя Бурятии не выпустили в Таиланд из-за «электронной» бюрократии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Данные у приставов и пограничников не сошлись, и мужчине не дали вылететь 

Верховный суд Бурятии рассмотрел дело жителя республики. Мужчина не смог выехать за пределы России, так как являлся должником по исполнительному производству, возбуждённому Курумканским районным отделом судебных приставов. Мужчина просил взыскать с казны убытки и компенсацию морального вреда.

Ранее пристав вынес постановление о временном ограничении на выезд из России. После погашения задолженности оно было снято.

Но 30 октября прошлого года в аэропорту Иркутска мужчине отказали в пересечении государственной границы, поскольку он всё ещё числился в списках должников и сведений об отмене ограничений в пограничную службу не поступало.

В итоге семья улетела в Таиланд без мужчины, а ему пришлось возвращаться в Улан-Удэ и разбираться в ситуации.

Оказалось, что департамент пограничного контроля Пограничной службы ФСБ вернул копию постановления судебным приставам. В графе «место рождения должника» были указаны дополнительные данные, а поскольку информация обрабатывается автоматически, личность должника не была идентифицирована.

- Вместо того, чтобы повторно направить исправленную копию постановления пограничникам, служба судебных приставов-исполнителей предпочла бездействовать, - сообщает пресс-служба суда.

Ограничение выезда за пределы России было снято лишь после обращения бывшего должника, который был вынужден повторно приобретать туристическую путёвку для выезда к семье.

Районный суд взыскал с Федеральной службы судебных приставов в пользу мужчины убытки и судебные расходы по оплате услуг представителя, отказав в компенсации морального вреда.

Но истец в суде второй инстанции настаивал на возмещении морального вреда. А ответчик просил об отмене решения и отказе в удовлетворении заявленных требований в полном объёме, ссылаясь на то, что вина судебного пристава-исполнителя не установлена, а его действия законны.

Верховный суд Бурятии отклонил доводы жалобы представителей службы судебных приставов, поскольку сведения о должнике, указанные в реестрах территориальных органов ФССП России не соответствовали данным, содержащимся в постановлении судебного пристава-исполнителя о наложении ограничения на выезд.

Вместе с тем, судебная коллегия согласилась с доводами жалобы истца, который ссылался как на ухудшение состояния здоровья, так и на то, что был лишён права на свободу передвижения и права на отдых. То есть ответчик нарушил нематериальные блага.

В пользу мужчины взыскали компенсацию морального вреда, указав, что бездействием должностных лиц он был безосновательно лишён конституционного права на выезд за пределы Российской Федерации, т.е. ограничен в свободе передвижения в отсутствие законных оснований, претерпев при этом нравственные страдания.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно подобное дело рассмотрел Советский районный суд. Жительницу Улан-Удэ, которая полгода как оплатила долги, развернули в аэропорту Иркутска. Из-за этого на отдых во Вьетнам не поехала вся семья.

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