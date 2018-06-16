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Пристав сорвал улан-удэнке поездку с семьёй во Вьетнам

Пристав сорвал улан-удэнке поездку с семьёй во Вьетнам
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщину из-за бюрократии развернули в аэропорту Иркутска

Советский районный суд рассмотрел иск улан-удэнки о возмещении убытков, причинённых незаконными действиями судебного пристава.

Истец указала, что являлась должником по исполнительному производству возбужденному Советским РОСП Улан-Удэ. С неё взыскивали почти 11,5 тысячи рублей задолженности по коммунальным платежам.

В июле прошлого года судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении ей выезда из Российской Федерации. В том же месяце долг был полностью погашен, и пристав вынес постановление об отмене принудительной меры.

Но в январе этого года в аэропорту Иркутска истице было отказано в пересечении государственной границы в связи с тем, что она числится в списках должников и сведений об отмене ограничений на выезд в пограничную службу не поступало.

- Таким образом, семейная поездка истца и членов её семьи во Вьетнам была сорвана. Туристическая путёвка приобреталась для семейного отдыха, однако из-за не снятого ответчиками ограничения на выезд за пределы России, ни истец, ни её гражданский супруг, ни их дети, не смогли выехать на отдых. Поскольку был запланирован именно семейный отдых, гражданский супруг истца не имел намерения один ехать на отдых, оставив супругу с малолетними детьми в чужом для них городе, - сообщает пресс-служба суда.

Представитель Управления ФССП по Бурятии заявила, что нарушения закона сотрудниками не доказано, законных оснований для отклонения пограничной службой постановления не имелось. Кроме того, стоимость туристического продукта на гражданского супруга истца не может быть взыскана, потому что он не был лишён возможности поехать на отдых.

С последним фактом был согласен представитель пограничной службы ФСБ. Но утверждал, что действия пограничной службы соответствовали закону. По информации Департамента пограничного контроля Пограничной службы ФСБ РФ, в пограничную службу поступила лишь информация об ограничении права истца, иных сообщений не поступало.

Старший судебный пристав-исполнитель Советского РОСП пояснила, что постановление соответствовало всем требованиям закона. До настоящего времени не удалось выяснить причины его отклонения. Сведения об отклонении постановления не передавались, возможности отследить судьбу постановления не имелось, поскольку фильтры по отслеживанию были установлены лишь в феврале 2018 года.

Суд пришёл к выводу, что действия пристава, не направившего своевременно и должным образом сведения об отмене ограничения, привели к нарушению конституционных прав и убыткам истца.

С Федеральной службы судебных приставов России за счёт средств казны взыскали 149,7 тысячи рублей убытков, 3 тысячи рублей компенсации морального вреда и 5 тысяч рублей на оплату услуг представителя.

Решение суда обжаловано службой судебных приставов и не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
суд
 
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