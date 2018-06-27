Власти Октябрьского района рассмотрели жалобу на организатора квеста по улице Жердева
В связи с поступившей жалобой жителей дома №56 сотрудниками отдела полиции была проведена проверка. Жители жаловались на шум, устраиваемый посетителями квеста в ходе распития спиртных напитков на придомовой территории, и громкую музыку в припаркованных автомобилях.
При рассмотрении дела административной комиссией Октябрьского района был установлен факт нарушения тишины посетителями квеста на придомовой территории. Таким образом, действие закона о тишине не распространяется на организатора квеста. Оказываемые им услуги проходят в помещении со звукоизоляцией, а за действия посетителей после предоставления услуги организатор квеста не несёт ответственность. Административное дело было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.
На сегодняшний день в городе Улан-Удэ функционируют более 25 квестов, большинство из них расположены в подвальных помещениях жилых домов. Квест по улице Жердева не единственный, деятельность которого вызывает недовольство жителей, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-удэнцы жалуются на шумные квесты в своих домах
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